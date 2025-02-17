«Подхожу, а у Димы в ноге осколок». Жемалетдинов вспомнил об отдыхе с Бариновым

Бывший футболист «Локомотива» Рифат Жемалетдинов высказался об экс-одноклубнике Дмитрии Баринове.

— Период в «Локомотиве» для тебя лучший в карьере. Что хорошего с собой унёс оттуда?

— Я там был с самого начала — с пяти лет. Прошёл всю академию, учился в школе. Помню, как уроки прогуливали, сидя в туалете.

— С кем из футболистов учился в школе?

— Миранчуки, Бара. С братьями тогда я особо не общался, а вот с Барой мы с 15 лет вместе. Он уже тогда был таким, какой есть сейчас.

— Самая яркая тусовка с Барой из детства?

— Я как-то поехал в Египет с родителями, и мы взяли Бару с собой. Нам лет по 16. В один из дней пошли на дискотеку. Чего-то там танцуем, все дела. И к Баре подходит девочка довольно полненькая. Они вместе танцуют, двигаются. И в один момент девчонка как-то неудачно ставит ноги на каблуках и летит вперёд на Диму. А за Барой стоял такой стеклянный стол, и он прям на него — бам. Стол вдребезги. Бара встаёт, как будто ничего не было. Я подхожу, а у него в ноге осколок и порез в форме логотипа Nike. Шрам огромный до сих пор остался! Мы сразу в травмпункт, ему там это всё зашивают, и я ору, как в фильмах про войну: «Брат, держись! Я с тобой!» На всю жизнь это запомнил, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.