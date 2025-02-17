Максим Мухин заявил, что ЦСКА способен побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин высказался о шансах клуба на победу в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал то, что конкуренты по чемпионату активно усиливаются.

— Дивеев сказал, что ЦСКА ещё реально бороться за чемпионство.

— Моё мнение такое же. Я поддержу Игоря. Надо всегда бороться до конца, почему нет?

— Восемь очков не много?

— Нет.

— Видишь, как конкуренты усиливаются, не пугает?

— Да? Тогда подумаю. Если конкуренты усиливаются, то понял. Я немножко испугался на самом деле. Чуть‑чуть (сердце) в пятки ушло. Значит, всё равно будем бороться, хоть они и усиливаются, — приводит слова Мухина «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

Мухин выступает в составе красно-синих с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Напомним, в октябре 2023 года Мухин получил травму, врачи диагностировали у игрока разрыв передней крестообразной связки.