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Жемалетдинов: состав ЦСКА точно способен бороться за тройку

Жемалетдинов: состав ЦСКА точно способен бороться за тройку
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Полузащитник московского ПФК ЦСКА Рифат Жемалетдинов оценил потенциал нынешнего состава армейской команды. Он считает, что у действующей версии ЦСКА есть возможность бороться за место в топ-3 РПЛ.

— Этот состав способен бороться за золотые медали?
— За тройку — точно. Качества хватает, состав хороший. Много сборников, много молодых. Отрыв от третьего места шесть очков, до первого — восемь — это два-три матча, — сказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 ЦСКА занимает в РПЛ шестое место. В активе армейцев 31 очко в 18 матчах.

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