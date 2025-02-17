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«Штаны спущены, задница открыта, тапочки Louis Vuitton». Жемалетдинов — о Сонге в «Рубине»

«Штаны спущены, задница открыта, тапочки Louis Vuitton». Жемалетдинов — о Сонге в «Рубине»
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Бывший полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился воспоминаниями об экс-одноклубнике Алексе Сонге.

— Ты в «Рубине» поиграл с Алексом Сонгом. Какой он?
— ********* (очень ленивый человек. – Прим. «Чемпионата»). (смеётся)

— Почему?
— На теорию приходил — штаны спущены, задница открыта. И тапочки не спортивные, а Louis Vuitton. Мог прийти вообще без шорт — в лосинах для бега. Смотришь и думаешь: «Как?» Но, видимо, все понимали, что это звезда. Хотя, справедливости ради, по уровню футбола он был хорош, — сказал Рифат Жемалетдинов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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