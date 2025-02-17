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Полузащитник ЦСКА Жемалетдинов оценил скандальные слова Кокорина об уровне РПЛ

Полузащитник ЦСКА Жемалетдинов оценил скандальные слова Кокорина об уровне РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов отреагировал на скандальное заявление форварда «Ариса» Александра Кокорина, который назвал Российскую Премьер-Лигу «говном».

— Кокорин и Смолов пришли к выводу, что уровень РПЛ сейчас «говно». Согласен?
— Когда было больше звёзд, уровень, конечно, был выше. Сейчас упал. Но скорости выросли, все научились играть друг с другом. С каждым годом тяжелее, все стали жёстче, — сказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 ЦСКА занимает в РПЛ шестое место. В активе армейцев 31 очко в 18 встречах.

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