Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Евсеев — о россиянах в составе «Локомотива»: были бы деньги — были бы иностранцы

Вадим Евсеев — о россиянах в составе «Локомотива»: были бы деньги — были бы иностранцы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев, ранее выступавший в составе «Локомотива», высказался о большом количестве россиян в составе железнодорожников, а также заявил, что целью команды является попадание в первую пятёрку.

— У «Локомотива» почти весь стартовый состав — русские ребята. Насколько это помогает для достижения хороших результатов?
— Вы знаете, с чем это связано? Были бы деньги — были бы иностранцы. А так — раз команда показала такой результат, значит, взаимопонимание у ребят точно налажено.

— Цель команды — борьба за тройку?
— Борьба за попадание в пятёрку, — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В активе подопечных Михаила Галактионова 35 очков. 28 февраля «Локомотив» проведёт встречу с махачкалинским «Динамо» в рамках 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.

Материалы по теме
«Локомотив» разгромил самаркандское «Динамо» со счётом 6:1 в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android