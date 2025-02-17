Тугарев объяснил, почему покинул «Ростов» и перешёл в казахстанский «Елимай»

Экс-полузащитник «Ростова» Роман Тугарев высказался о своём переходе в казахстанский клуб «Елимай». Футболист отметил, что у него были предложения из России. Однако по различным причинам он выбрал вариант из Казахстана. В частности, Тугарев отметил, что его мотивируют амбиции «Елимая» — клуб хочет не только бороться за лидерство на внутренней арене, но и играть в еврокубках.

— Что случилось в «Ростове»?

— Непростая ситуация для меня, но у нас с клубом было обоюдное понимание, что пора разойтись.

— Почему именно «Елимай»?

— Поступали предложения из России, но по разным причинам они меня не устроили. Выбрал «Елимай», потому что есть амбициозные цели. «Елимай» ставит задачу бороться за лидерские позиции в чемпионате, за Кубок страны и намерен пробиться в Лигу Европы. Эти цели меня предельно мотивируют, — приводит слова Тугарева «РБ Спорт».