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Сборную Армении возглавил экс-тренер «Аякса»

Сборную Армении возглавил экс-тренер «Аякса»
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Бывший главный тренер амстердамского «Аякса» и сборной Греции Джон вант Схип возглавил национальную команду Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянской федерации футбола на своём официальном сайте.

Отмечается, что 61-летний тренер приступит к своим обязанностям с 1 марта 2025 года. Договор заключён по схеме 1+1.

В своей тренерской карьере специалист успел поработать в «Твенте», клубе «Йонг Аякс», помощником тренера в сборной Нидерландов, главным тренером в австралийских «Мельбурн Харт» и «Мельбурн Сити», мексиканской «Гвадалахаре», «Зволе», сборной Греции и «Аяксе», который он покинул в 2024 году.

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