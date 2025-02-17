Гришин не считает, что Нигерия привезёт сильнейший состав на матч с Россией

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России с национальными командами Замбии, Нигерии и Беларуси.

«Что касается соперников сборной России, то за неимением лучшего Замбия, Нигерия и Беларусь — это хоть что-то, ведь наша команда должна существовать. Но самым интересным будет матч с нигерийцами, если они привезут в Россию сильнейший состав. Мне кажется, не каждый футболист захочет ехать на товарищескую игру, тем более во время отпуска. Разве нормальный игрок поедет на матч с Россией, жертвуя отдыхом? Я сам играл в футбол и сказал бы, что пошёл бы в отпуск. Ты играешь весь сезон, а во время отдыха ехать и играть товарищескую встречу — это глупость. В Россию приедут какие-то молодые ребята, чтобы что-то доказать. Но зачем это надо основным футболистам?» — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В четверг, 13 февраля, пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.