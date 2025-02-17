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Александр Мостовой: «Крылья Советов» — отличный вариант для Зиньковского

Александр Мостовой: «Крылья Советов» — отличный вариант для Зиньковского
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможной аренде полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в самарские «Крылья Советов».

«Крылья Советов» — отличный вариант для Зиньковского. Ещё в прошлом сезоне я задавался вопросом, почему он не выходит. Ведь Зиньковский хороший футболист. Другое дело, что и Станковича можно понять, потому что на его позиции конкуренты отлично выступают. Антону нужно играть. Он закончит сезон в «Крыльях», и всё будет хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 3,2 млн. В осенней части текущего сезона вингер сыграл за красно-белых 13 матчей во всех турнирах (семь — в РПЛ) и отметился тремя результативными передачами в Кубке России.

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