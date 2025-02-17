Гурцкая: вероятность ухода Карпина из «Ростова» — 80%

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился инсайдом по будущему Валерия Карпина в «Ростове». Так, по словам агента, уход Карпина из южного клуба оценивается в 80%.

«Не исключено, что Карпин уйдёт из «Ростова» до рестарта чемпионата. Все, кто знает ситуацию, оценивают уход на 80%», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» занимает седьмое место, набрав 26 очков. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак».

Ранее в СМИ появились слухи о возможном назначении Валерия Карпина в московское «Динамо».