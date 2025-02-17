Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» предлагает хавбеку «Фламенго» Жерсону € 500 тыс. в месяц — источник

«Зенит» предлагает хавбеку «Фламенго» Жерсону € 500 тыс. в месяц — источник
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» готов платить € 500 тыс. в месяц бразильскому полузащитнику «Фламенго» Жерсону Сантосу да Силве. Об этом сообщает инсайдер Жулио Мигель Нето в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, действующие чемпионы России предлагают 27-летнему хавбеку соглашение на пять лет. Отмечается, что в договоре предусмотрены бонусы для Жерсона за индивидуальные действия, которые могут составить € 2 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал «Фламенго» предложение в размере € 18 млн за трансфер Жерсона. Бразильский клуб на это предложение ответил отказом. По словам журналиста, сине-бело-голубые предпримут ещё одну попытку подписания Жерсона до закрытия трансферного окна (20 февраля).

Материалы по теме
Новички «Спартака» и «Зенита», сбежавший легионер «Ахмата». Последние трансферы РПЛ
Новички «Спартака» и «Зенита», сбежавший легионер «Ахмата». Последние трансферы РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android