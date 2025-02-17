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Денис Маслов: у Селихова были предложения не только из ФНЛ, но в «Урале» крутая банда

Денис Маслов: у Селихова были предложения не только из ФНЛ, но в «Урале» крутая банда
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Бывший глава пермского «Амкара» Денис Маслов высказался о возможном переходе экс-голкипера московского «Спартака» Александра Селихова в екатеринбургский «Урал».

«Я знаю, что у Селихова были предложения не только из Первой лиги. Просто Саша выбирает для себя лучший вариант, который прям сейчас ему подойдёт.

«Урал» случайно вылетел в ФНЛ. Там сейчас классный тренер Олег Шатов, суперский спортивный директор Смольников. Это крутая банда и компания! И Григория Викторовича никто не снимал с пробега. Екатеринбург — крутой город! По мне, Селихов выбрал отличный вариант, если он случится», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сегодня, 17 февраля, издание Metaratings сообщило, что «Урал» договорился с Селиховым. Бывший вратарь «Спартака» близок к переходу в екатеринбургский клуб.

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