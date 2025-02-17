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«Урал» объявил о переходе Лео Гогличидзе в «Ахмат»

«Урал» объявил о переходе Лео Гогличидзе в «Ахмат»
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Футбольный клуб «Урал» на своём официальном сайте объявил о заключении сделки по переходу защитника команды Лео Гогличидзе в грозненский «Ахмат».

«За нашу команду он впервые сыграл 13 сентября 2021 года. Спустя год аренды защитник стал полноценным игроком нашего клуба, за который успел провести 82 матча и забить два мяча.

Благодарим Лео за проведённое время в Екатеринбурге. Желаем ему успешного продолжения карьеры!» — говорится в официальном заявлении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Лео Гогличидзе провёл за клуб во всех турнирах 22 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

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