«Урал» объявил о переходе Лео Гогличидзе в «Ахмат»

Футбольный клуб «Урал» на своём официальном сайте объявил о заключении сделки по переходу защитника команды Лео Гогличидзе в грозненский «Ахмат».

«За нашу команду он впервые сыграл 13 сентября 2021 года. Спустя год аренды защитник стал полноценным игроком нашего клуба, за который успел провести 82 матча и забить два мяча.

Благодарим Лео за проведённое время в Екатеринбурге. Желаем ему успешного продолжения карьеры!» — говорится в официальном заявлении пресс-службы клуба.

В текущем сезоне Лео Гогличидзе провёл за клуб во всех турнирах 22 встречи, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.