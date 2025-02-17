Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Педро отреагировал на новость об интересе «Васко да Гама» к игроку «Зенита»

Агент Педро отреагировал на новость об интересе «Васко да Гама» к игроку «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы 18-летнего крайнего нападающего «Зенита» Педро, прокомментировал новости об интересе к своему клиенту со стороны футбольного клуба «Васко да Гама». Ранее «РБ Спорт» сообщили, что бразильская команда заинтересована в приобретении форварда сине-бело-голубых.

«Это ложь, что «Васко да Гама» интересуется Педро», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Педро присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Полузащитник ЦСКА Жемалетдинов: «Зенит» сейчас падает от любого касания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android