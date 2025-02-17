Агент Педро отреагировал на новость об интересе «Васко да Гама» к игроку «Зенита»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы 18-летнего крайнего нападающего «Зенита» Педро, прокомментировал новости об интересе к своему клиенту со стороны футбольного клуба «Васко да Гама». Ранее «РБ Спорт» сообщили, что бразильская команда заинтересована в приобретении форварда сине-бело-голубых.

«Это ложь, что «Васко да Гама» интересуется Педро», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Педро присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.