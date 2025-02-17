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«Это дикость. Где-то пенальти, где-то нет ― бред». Жемалетдинов ― о судействе в РПЛ

«Это дикость. Где-то пенальти, где-то нет ― бред». Жемалетдинов ― о судействе в РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов поделился мнением об уровне судейства в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

— Что тебя сейчас бесит в судействе в принципе?
— Я не тот человек, который должен обсуждать работу арбитров. Но современные трактовки одинаковых моментов — для меня дикость. Если рука – значит, рука, если фол, то фол. А сейчас где-то дают пенальти, где-то — нет. Бред. Отодвинутая рука — не нарушение, в другом моменте отодвинул — нарушил. Я бы сделал, что, если рука хотя бы чуть-чуть отходит от тела, и в неё попадает мяч – это пенальти. И не так важно, от тебя попало, отскочило и так далее.

— С кем тебе комфортнее всего из судей на поле?
— С Кукуяном. Он всегда навеселе, объясняет, сильно не орёт, — сказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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