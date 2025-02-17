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Александр Мостовой: ЦСКА будет сложно залезть в тройку в РПЛ

Александр Мостовой: ЦСКА будет сложно залезть в тройку в РПЛ
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Бывший советский и российский футболист, а ныне эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступления ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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«Я говорил про главную проблему ЦСКА в начале сезона — у них не было укреплённых позиций. До конца чемпионата армейцы так и будут бороться за места с третьего по шестое. ЦСКА нужен хороший нападающий после ухода Чалова. Не расстраивает, что ЦСКА не в чемпионской гонке. В гонке все, кого и ждали. Армейцы должны претендовать на тройку РПЛ, но есть команды, которые тоже претендуют и выглядят посильнее. Если они залезут в тройку, это будет здорово. Однако при наличии «Спартака», «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива» это будет сложно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА в 18 матчах чемпионата страны набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице шестое место, отставая от идущего первым «Краснодара» на восемь очков.

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