Александр Мостовой: ЦСКА будет сложно залезть в тройку в РПЛ

Бывший советский и российский футболист, а ныне эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступления ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я говорил про главную проблему ЦСКА в начале сезона — у них не было укреплённых позиций. До конца чемпионата армейцы так и будут бороться за места с третьего по шестое. ЦСКА нужен хороший нападающий после ухода Чалова. Не расстраивает, что ЦСКА не в чемпионской гонке. В гонке все, кого и ждали. Армейцы должны претендовать на тройку РПЛ, но есть команды, которые тоже претендуют и выглядят посильнее. Если они залезут в тройку, это будет здорово. Однако при наличии «Спартака», «Динамо», «Краснодара» и «Локомотива» это будет сложно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА в 18 матчах чемпионата страны набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице шестое место, отставая от идущего первым «Краснодара» на восемь очков.