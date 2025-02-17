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«Краснодар» минимально одолел «Астану» в товарищеском матче

«Краснодар» минимально одолел «Астану» в товарищеском матче
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Лидер Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встречался с казахстанской «Астаной» в товарищеском матче в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России. Игра проходила в Абу-Даби, где «быки» проводят тренировочный сбор. Встреча завершилась минимальной победой подопечных Мурада Мусаева со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
17 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
1 : 0
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Сперцян – 29'    

Единственный мяч в игре записал на свой счёт полузащитник «горожан» Эдуард Сперцян на 29-й минуте.

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Столько же очков — у действующего чемпиона страны «Зенита». «Горожане» опережают сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Тройку лидеров с 37 очками замыкает московский «Спартак».

Сезон возобновится для «Краснодара» домашним матчем с «Крыльями Советов» в рамках 19-го тура РПЛ. Игра пройдёт в субботу, 1 марта.

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