Жемалетдинов: свыкся, что больше не сыграю в еврокубках. Боюсь, следующее поколение — тоже

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал отстранение всех российских команд от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

— В ноябре делал интервью с Марко, он жаловался, что из-за отсутствия еврокубков у ЦСКА бывают игры, в которых никому ничего не надо. Ты это чувствуешь?

— Обидно, что этого нет. Я когда вспоминаю матчи в Лиге чемпионов – мурашки бегут: гимн, полные трибуны. Но нет такого, что отсутствует мотивация играть в РПЛ. Есть задача — выиграть чемпионат. Я, например, так и не стал чемпионом России пока. Все выкладываются.

— Ты свыкся с мыслью, что в твоей жизни, возможно, больше не будет еврокубков, официальных матчей сборной?

— Да. Я боюсь даже, что следующее поколение, кому 25 и так далее, тоже сыграть не сможет. Я думаю, что это всё надолго. Мы хотя бы успели это почувствовать. Тем, кто помладше, гораздо тяжелее, — сказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.