Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов завёл собственный канал в «Телеграме»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов завёл собственный канал в «Телеграме»
Комментарии

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов завёл личный телеграм-канал под названием «ТягаМотина».

«Канал о размеренной парижской жизни, большой любви и большом футболе», — гласит описание канала.

По словам Сафонова, на данной площадке он планирует создать «уютную и разнообразную атмосферу». Об этом говорится в первой публикации на канале.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» перед стартом текущего сезона. Сумма сделки составила € 20 млн.

В составе «ПСЖ» Матвей Сафонов принял участие в 10 матчах, включая два — в Лиге чемпионов. Всего российский голкипер пропустил шесть голов и в пяти встречах ушел с поля без пропущенных мячей.

Материалы по теме
Пятый «сухарь» Сафонова за «ПСЖ»! Теперь россиянин стал вторым игроком матча
Пятый «сухарь» Сафонова за «ПСЖ»! Теперь россиянин стал вторым игроком матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android