Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов завёл собственный канал в «Телеграме»

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов завёл личный телеграм-канал под названием «ТягаМотина».

«Канал о размеренной парижской жизни, большой любви и большом футболе», — гласит описание канала.

По словам Сафонова, на данной площадке он планирует создать «уютную и разнообразную атмосферу». Об этом говорится в первой публикации на канале.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» перед стартом текущего сезона. Сумма сделки составила € 20 млн.

В составе «ПСЖ» Матвей Сафонов принял участие в 10 матчах, включая два — в Лиге чемпионов. Всего российский голкипер пропустил шесть голов и в пяти встречах ушел с поля без пропущенных мячей.