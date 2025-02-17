Чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Английский «Манчестер Юнайтед» может подписать контракт с бывшим полузащитником сборной Франции Полем Погба. Как сообщает журналист Рич Фэй из Manchester Evening News, «красные дьяволы» могут предложить хавбеку, который с декабря прошлого года является свободным агентом, краткосрочный контракт.

Напомним, 29 февраля 2024 года Поль Погба был дисквалифицирован на четыре года из-за употребления допинга. Позже срок дисквалификации француза был сокращён. Туринский «Ювентус», с которым чемпион мира — 2018 был на тот момент был связан контрактом, объявил об уходе Погба свободным агентом 1 декабря 2024 года. Срок действия запрета игроку на участие в соревнованиях истекает 10 марта 2025 года.

Поль Погба уже дважды переходил в «Манчестер Юнайтед». В июле 2009 года «МЮ» приобрёл на тот момент 16-летнего футболиста у «Гавра». В августе 2012 года Погба перебрался в «Ювентус», а спустя четыре года вернулся в английский клуб за € 105 млн.