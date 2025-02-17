Игрок ЦСКА Жемалетдинов: если в «Локо» мне и предлагали контракт, то совсем неуважительный

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал, почему принял решение покинуть московский «Локомотив» летом 2024 года.

— Ты не говорил про свой уход из «Локомотива». Почему не остался?

— Под конец контракта понял, что надо уходить. Насколько я знаю, мне его и не предлагали, а если и предлагали, то совсем неуважительный. Смысл мне был оставаться, если в меня в команде не верят?

— У тебя есть претензии к «Локомотиву»?

— Никаких.

— Твой агент говорил, что ты и Антон Миранчук не подпишете новые контракты, пока в клубе Леонченко.

— Да, но это их дела. У меня к Леонченко вопросов нет. К тренеру — тоже: он не видел меня в составе — это его право. Я оказался не нужен команде, такое бывает, — сказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Рифат Жемалетдинов выступал за московский «Локомотив» в период с 2018 по 2024 год, после чего перешёл в ЦСКА в качестве свободного агента.