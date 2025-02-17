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Сафонов: сыграл уже 10-й матч за «ПСЖ», скажи это год назад — кто бы поверил?

Сафонов: сыграл уже 10-й матч за «ПСЖ», скажи это год назад — кто бы поверил?
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, перебравшийся во французский клуб из «Краснодара» в летнее трансферное окно, поделился впечатлениями от первых месяцев в составе парижан.

«Позавчера сыграл уже 10-й матч за «ПСЖ». Скажите это год назад — кто бы поверил?

Хоть я и сыграл за последние две недели две встречи, предыдущий месяц без игровой практики дался мне тяжеловато. Но всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать и верить в то, что делаю, только это и может принести успех», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

«ПСЖ» приобрёл Матвея Сафонова у «Краснодара» за € 20 млн в июле 2024 года. В текущем сезоне на счету россиянина 10 матчей за французский клуб, в пяти из которых голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В феврале Сафонов принял участие в двух встречах: в 1/8 финала Кубка Франции с «Ле-Маном» (2:0) и в 22-м туре Лиги 1 в игре с «Тулузой» (1:0).

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