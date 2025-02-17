В ЦСКА рассказали детали сорванного перехода Лоррана из «Фламенго»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал детали сорванного трансфера атакующего полузащитника «Фламенго» и молодёжной сборной Бразилии Лоррана.

«Алеррандро в Турции. Медосмотр был ранее пройден, документы в процессе подписания. По Лоррану, к сожалению, ситуация обратная. Футболист ещё молодой, но, безусловно, интересный и имеющий в будущем перспективы вырасти в большого игрока. Не секрет, что последний месяц шли переговоры, которые частично являлись достоянием общественности. Поэтому считаем логичным и важным закрыть этот вопрос.

Накануне должен был состояться вылет игрока в Турцию для прохождения медобследования и последующего подписания контракта. Однако за пару часов до вылета стороной футболиста было предложено изменить условия сделки, по которым все необходимые бумаги должны быть подписаны ещё до вылета и прохождения медосмотра.

И если трансферный контракт с «Фламенго» мы были готовы подписать, то в случае подписания трудового договора с самим футболистом наш клуб уже ничего бы не смог сделать, если бы игрок не прошёл МО.

ЦСКА работает на бразильском рынке более 20 лет, и ни у кого никогда не было вопросов в надёжности нас как партнёров или в силе нашего слова, готовности договариваться. И в этой ситуации мы не хотим затрагивать игрока или уважаемое нами руководство «Фламенго».

Каждая из сторон во время сделки преследует свои интересы, что абсолютно нормально. Однако ситуация, при которой все бумаги внезапно должны подписаться ещё до медосмотра, невозможна. О соответствующем видении ситуации и срывающейся сделке мы уже уведомили руководство «Фламенго», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.