Рифат Жемалетдинов рассказал, после какого матча получил самые большие премиальные

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов ответил на вопрос, после какого матча он получил самые большие премиальные в своей карьере.

— Ты был частью богатого «Рубина», где работал Хави Грасия. Как это было?

— У «Рубина» сумасшедшая база ― круче, чем у «Локо». Но какого-то богатства прям не было, мы ничем не выделялись.

— Даже премиальными?

— Нет. Мне кажется, самые большие премиальные я получил в «Локо» после победы над «Байером» в Лиге чемпионов, — сказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В текущем сезоне Рифат Жемалетдинов провёл за клуб во всех турнирах 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.