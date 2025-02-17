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ЦСКА подтвердил, что Алеррандро находится в расположении клуба. Игрок прошёл медосмотр

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном трансфере нападающего бразильского «РБ Брагантино» Алеррандро в столичный клуб.

«Алеррандро в Турции. Медосмотр был ранее пройден, документы в процессе подписания», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

В сезоне-2024 Алеррандро на правах аренды играл за «Виторию», в которой в 34 матчах отметился 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.