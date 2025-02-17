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ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» в товарищеском матче

ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» в товарищеском матче
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Закончился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались московский ЦСКА и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе в Белеке (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
17 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж, Россия
0:1 Ломовицкий – 20'     1:1 Шуманский – 36'    

Счёт в матче был открыт на 20-й минуте, отличился полузащитник «Факела» Александр Ломовицкий. На 36-й минуте Артём Шуманский сравнял счёт.

ЦСКА по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает в Российской Премьер-Лиге шестое место, набрав 31 очко в 18 встречах. Воронежский «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков за аналогичное количество игр.

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