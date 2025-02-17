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Человек упал с трибуны в матче «Айнтрахт» — «Хольштайн Киль», двое других получили травмы

Человек упал с трибуны в матче «Айнтрахт» — «Хольштайн Киль», двое других получили травмы
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Болельщики получили травмы во время матча чемпионата Германии. «Айнтрахт» из Франкфурта принимал на своем поле «Хольштайн Киль» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Как сообщает Reuters, ссылаясь на соцсети «Айнтрахта», один зритель матча упал со среднего яруса трибун во время игры.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 1
Хольштайн
Киль
1:0 Ларссон – 18'     2:0 Тута – 37'     3:0 Узун – 60'     3:1 Порат – 73'    

По данным источника, в результате инцидента двое болельщиков, располагавшихся на нижней трибуне, получили серьезные травмы. Еще два болельщика получили незначительные повреждения. Пострадавшим была оказана помощь на стадионе, после чего они были доставлены в больницу.

«Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать всем скорейшего выздоровления», — говорится в обращении пресс-службы «Айнтрахта» в соцсетях.

«Айнтрахт» с 42 очками в 22 матчах занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующей «Баварии» на 13 очков. «Хольштайн Киль» располагается на последнем месте, в активе команды 13 набранных очков.

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