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В «Ростове» отреагировали на слухи об уходе Валерия Карпина

В «Ростове» отреагировали на слухи об уходе Валерия Карпина
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера жёлто-синих. Ранее о вероятном уходе Карпина сообщил агент Тимур Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!».

«Полагаю, оценка в 80% в данном случае — явный перебор. Скорее, ситуация обстоит так, как говорят про вероятность встретить на улице динозавра — или встретим, или нет», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

18 февраля «Ростов» сыграет товарищеский матч с тольяттинским «Акроном».

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сразятся с московским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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