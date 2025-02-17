Карпин покинет «Ростов» летом. Клуб не смог найти ему замену зимой — источник

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не покинет клуб до конца нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Ранее о вероятном уходе Карпина заявил агент Тимур Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» также подтверждают данную информацию.

По информации источника, Карпин действительно мог покинуть «Ростов», но клуб не смог найти 56-летнему специалисту замену. Ожидается, что Валерий продолжит работу в команде до лета, после чего покинет свой пост.

18 февраля «Ростов» сыграет товарищеский матч с тольяттинским «Акроном».

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сыграют с московским «Динамо». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.