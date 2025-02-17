В сборной Беларуси надеются сыграть с Россией лучше, чем в последней встрече

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался о желании взять реванш у сборной России в товарищеском матче 10 июня 2025 года после крупного поражения (0:4) в июне 2024 года.

«Конечно, помню последнюю игру со сборной России. Для нас она получилась неудачной — мы проиграли 0:4. Однако у нас будет ещё один шанс встретиться и проверить силы. Сделаем всё возможное в этом матче. Надеемся, что сыграем лучше. Это не только возможность подготовиться к чемпионату мира, но и показать результаты лучше», — сказал Феррер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборные России и Беларуси встречались 7 июня прошлого года в Минске в товарищеском матче. Игра завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина (4:0). Дубль оформил нападающий Федор Чалов. Ещё по голу на свой счет записали полузащитник Иван Обляков и нападающий Константин Тюкавин.