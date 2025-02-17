Рифат Жемалетдинов: посмеялся с интервью с Дзюбой про «Локомотив»

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал интервью нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, которое было опубликовано в минувшем ноябре.

— Но слишком много заслуженных ребят ушло. Тот же Гильерме.

— Вот с Гилей я не понял прикола, да. Он столько лет отыграл, а ему просто сказали «спасибо».

— Интервью Дзюбы читал?

— Ха-ха, да. Я посмеялся с того, как он всё в красках рассказывал. Я не знаю, правдиво ли всё, о чём он рассказал, но на правду похоже, — сказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в указанном интервью российский нападающий поделился взглядом на ситуацию с его уходом из «Локомотива», а также подверг критике генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко. Дзюба выступал в составе железнодорожников с 2023 по 2024 год. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.