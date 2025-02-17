Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рифат Жемалетдинов: посмеялся с интервью с Дзюбой про «Локомотив»

Рифат Жемалетдинов: посмеялся с интервью с Дзюбой про «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов прокомментировал интервью нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, которое было опубликовано в минувшем ноябре.

— Но слишком много заслуженных ребят ушло. Тот же Гильерме.
— Вот с Гилей я не понял прикола, да. Он столько лет отыграл, а ему просто сказали «спасибо».

— Интервью Дзюбы читал?
— Ха-ха, да. Я посмеялся с того, как он всё в красках рассказывал. Я не знаю, правдиво ли всё, о чём он рассказал, но на правду похоже, — сказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в указанном интервью российский нападающий поделился взглядом на ситуацию с его уходом из «Локомотива», а также подверг критике генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко. Дзюба выступал в составе железнодорожников с 2023 по 2024 год. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.

Материалы по теме
«Бензин иногда растёт по рублю за день — многовато». Жемалетдинов — о жизни и новом ЦСКА
Эксклюзив
«Бензин иногда растёт по рублю за день — многовато». Жемалетдинов — о жизни и новом ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android