Тренер сборной Беларуси: не хочу выделять кого-то из сборной России — нравится вся команда

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался о национальной команде России.

«Знаю ребят из России, которые играют зарубежом — тот же Головин. Но я не хотел бы выделять кого-то одного из состава. Когда сборная России приезжала к нам последний раз, не было некоторых футболистов, которые выступают за границей. Все футболисты играют в командах высокого уровня.

В последней игре мне понравилась, как в целом действует вся команда, а не отдельный футболист», — сказал Феррер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборные России и Беларуси встречались 7-го июня прошлого года в Минске в товарищеском матче. Игра завершилась разгромной победой подопечных Валерия Карпина (4:0). Дубль оформил нападающий Фёдор Чалов. Ещё по голу на свой счёт записали полузащитник Иван Обляков и нападающий Константин Тюкавин.