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Тренер сборной Беларуси: слежу за результатами Артиги в «Химках» — давно с ним знаком

Тренер сборной Беларуси: слежу за результатами Артиги в «Химках» — давно с ним знаком
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Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер рассказал о взаимоотношениях с наставником подмосковных «Химок» Франком Артигой.

«Конечно, слежу за результатами Артиги в «Химках»! Я знаком с ним достаточно давно. У него играет Капленко из сборной Беларуси. Я слежу не только за РПЛ, но и за Первой лигой, где работает Морено в «Сочи». Но больше я слежу за белорусскими игроками, которые выступают в России», — сказал Феррер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Испанский тренер Карлос Алос Феррер возглавляет сборную Беларуси с августа 2023 года. Его соотечественник Франк Артига был назначен главным тренером подмосковных «Химок» перед стартом текущего сезона.

Экс-наставник сборной Испании Роберт Морено тренирует «Сочи» с декабря 2023 года. В минувшем сезоне под управлением испанца команда вылетела из Премьер-Лиги в Первую лигу.

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