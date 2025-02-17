«И тут мы чувствуем, как в ноги шарашит молния». Жемалетдинов ― о самой страшной рыбалке

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал, как проходила его самая запоминающаяся рыбалка.

— Самая запоминающаяся рыбалка? Или, например, когда страшно было?

— В мае ездили во Владимирскую область на рыбалку на 10 дней. Мы жили в палатках: братья в одной, я – в другой. А поездка выпала на период гроз. Ночь, сижу в палатке, общаюсь с отцом. Начинается гроза, очень сильный ветер, который дует в одну сторону, а потом резко меняет направление. И в один момент палатка просто фьють – и взлетает надо мной. Кричу папе, что перезвоню, начинаю держать палатку. Ору братьям, чтобы помогали, они выскакивают и видят, что палатка просто улетела. Полная жесть.

В итоге мы её поймали, ветер прекратился минут на пять, мы снова забили палатку кольями, штормовыми растяжками. После чего пошли держать другую палатку, чтобы её тоже укрепить. Мы с братом стоим снаружи в тапках, держим её, а вокруг большие лужи — и мы прям в них. Снова гром – и тут мы чувствуем, как нам в ноги шарашит разряд молнии! Мы просто убежали внутрь сразу. Мне кажется, я рекорд по собственной скорости побил, — сказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.