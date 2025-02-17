«Бешикташ» отклонил предложения «Спартака» и «Зенита» по Фернандешу — A Spor

Турецкий «Бешикташ» отклонил предложения московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» о трансфере Жедсона Фернандеша. Об этом сообщает A Spor в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Бешикташ» дал отказ предложениям красно-белых в размере € 18 млн и сине-бело-голубых — в € 25 млн.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.