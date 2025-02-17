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«Барселона» — «Райо Вальекано»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

«Барселона» — «Райо Вальекано»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 17 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Райо Вальекано». Команды будут играть на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелером Лопесом (Малага, Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Испания — Примера . 24-й тур
17 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 23 сыгранных матчей каталонская «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков. «Райо Вальекано» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 35 очков.

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