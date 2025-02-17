ЦСКА объявил о трансфере лучшего бомбардира бразильской Серии А Алеррандро

Московский ЦСКА подписал трудовой контракт с нападающим Алеррандро. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Трудовое соглашение рассчитано до 2028 года с опцией продления ещё на один год. Нападающий уже присоединился к армейцам на зимних сборах в турецком Белеке. Сообщается, что он будет выступать под седьмым номером.

Алеррандро — воспитанник «Атлетико Минейро», выступавший за «РБ Брагантино» и «Виторию». В составе последних в минувшем сезоне он забил 15 мячей в бразильской Серии А, став лучшим бомбардиром турнира.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.