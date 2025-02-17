Марко Николич рассказал, когда ждёт новичка ЦСКА Алеррандро на тренировках

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал о первой встрече с новичком армейцев Алеррандро и предположил, когда бразилец сможет присоединиться к команде.

«Я его ждал в гостинице, мы поздоровались. Сейчас ждём решения, чтобы он мог с нами тренироваться. Думаю, что это будет завтра», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Сегодня, 17 февраля, пресс-служба ЦСКА объявила о переходе в столичный клуб бразильского нападающего Алеррандро из клуба «РБ Брагантино». По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила € 4.2 млн. С самим футболистом заключён контракт до 2028 года с опцией продления на сезон.