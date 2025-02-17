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Александр Гришин: видимо, Лорран не такой важный футболист для ЦСКА

Александр Гришин: видимо, Лорран не такой важный футболист для ЦСКА
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о срыве перехода в его бывшую команду 18-летнего полузащитника «Фламенго» Лоррана.

«Не подписал ЦСКА Лоррана и не подписал. Если бы армейцы в нём были очень сильно заинтересованы и заплатили, это одно. Видимо, он не такой важный футболист для команды. Но агентам нельзя выкручивать руки клубу. По большому счёту новички зависят от главного тренера. Если ЦСКА гонялся за Лорраном и Алеррандро, это пожелание Николича. Лишний нападающий в лице Алеррандро не помешает команде для конкуренции, хотя сезон всё покажет. Можно взять Гуариарапу, на которого все рассчитывали, однако у него не получилось», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что переход игрока в ЦСКА сорвался из-за проблем с подписанием документов перед прохождением медосмотра футболиста.

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