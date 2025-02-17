Клубное ТВ «Реала» — о матче с «Осасуной»: печальнейшая история испанского судейства

На клубном ТВ мадридского «Реала» раскритиковали судейство в матче с «Осасуной» (1:1) в 24-м туре Ла Лиги. Напомним, главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема за разговоры в первом тайме и назначил пенальти в пользу команды из Памплоны за фол Эдуарду Камавинга на Анте Будимире.

«Еще один случай судейства, который ставит пятно на имидж испанского футбола. Трудно найти в истории футбола первый тайм с таким количеством ошибок. Первый тайм уже стал частью печальнейшей истории испанского судейства.

Четыре пенальти, которые не были назначены и не проверялись VAR, удаление, ненаказанные фолы и агрессия, вседозволенность, которая привела «Реал» Мадрид в отчаяние и поставила под угрозу здоровье игроков», — цитирует клубное ТВ «сливочных» Sport.es.