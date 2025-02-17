Гурцкая — о видео с Саласаром с упоминанием «Спартака»: любые способы войны хороши

Агент Тимур Гурцкая оценил видеоматериал с Родриго Саласаром и распределительной шляпой. Ранее в социальных сетях появилось видео с участием хавбека «Браги», вернувшегося в Португалию после неудавшегося трансфера в «Зенит». На видео Саласар разговаривает с распределительной шляпой из «Гарри Поттера» и четырежды произносит фразу «только не «Спартак».

– Я думаю, «Зенит» это выложил на всякий случай, чтобы он не перешёл в «Спартак». Из вредности. Надо ставить пятёрку пресс-службе «Зенита», это хорошо.

– Насколько это этично?

– Пофиг (в оригинале употреблено нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата»). Любые способы ведения войны хороши. Они никого не оскорбили, они пытаются поставить блок, чтобы болельщики «Спартака» заведомо невзлюбили Саласара, – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Саласар сыграл за «Брагу» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.