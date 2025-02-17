Новичок ЦСКА Алеррандро поделился впечатлениями от трансфера в московский клуб

Новичок ЦСКА Алеррандро рассказал о своей реакции на интерес со стороны ЦСКА и о первых впечатлениях от перехода в новую команду.

«Добрый вечер! Я счастлив перейти в такой большой клуб. Меня зовут Алеррандро. Мне не терпится начать работать. Когда узнал об интересе ЦСКА, очень обрадовался, что такой большой клуб обратил на меня внимание. Потом я пообщался с семьёй, мне посоветовали принять этот вызов.

Я принял решение и ни разу не сомневался в правильности своего выбора. Очень ждал, когда это наконец произойдёт. Но вы знаете, сколько сложностей на пути. Я был очень взволнован, и вот наконец всё случилось», — поделился Алеррандро в интервью клубному каналу CSKA TV.

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с бразильским нападающим «Ред Булл Брагантино» Алеррандро. Контракт форварда с красно-синими рассчитан на три года и предусматривает опцию продления на сезон. По данным Transfermarkt, армейцы заплатили за трансфер € 4,2 млн.