Жемалетдинов: отрицательно отношусь к охоте, для меня дикость убить кого-то ради пищи

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов рассказал о своём отношении к охоте, а также к тем, кто не отпускает рыбу после рыбалки.

— Ты любишь рыбалку. В межсезонье прилетело Воробьёву из «Локомотива» за фото с охоты. Как рыбак как относишься к охоте?

— Очень отрицательно. Я бы никогда не смог никого убить ради пищи, наслаждения, трофея. Для меня это дикость. Даже белку зафигачить какую-нибудь, как это возможно? Я бы отказался, даже если бы меня просто за компанию взяли посмотреть на охоту.

— Тех, кто не отпускает рыбу после рыбалки, тоже осуждаешь?

— Мне это тоже не близко, да. Когда ты едешь на платную рыбалку и забираешь рыбу с собой… Ну скатайся в «Ашан» – купи рыбу! В водоёмах пусть она растёт, — сказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.