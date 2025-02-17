Греческий журналист — о Чалове: может ли он стать основным нападающим? Шанс есть всегда

Греческий журналист Костас Петротос высказался о нападающем ПАОКа Фёдоре Чалове.

— Есть ли у него шанс стать основным нападающим в конце сезона?

— Шанс есть всегда. Однако на протяжении всего этого сезона Луческу показывает, что пока не видит Фёдора игроком основного состава. Тренер постоянно ротирует игроков атаки, ищет оптимальные сочетания и не может остановиться на ком-то одном.

В этом плане Чалову не повезло. Наверняка сам он ожидал более лояльного отношения. С другой стороны, понятно, что если он будет забивать и пользоваться своими шансами, то у Луческу просто не останется выбора, — приводит слова Петротоса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Чалов сыграл за ПАОК 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 9 млн.