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Новичок ЦСКА Алеррандро: мне кажется, я очень умный нападающий

Новичок ЦСКА Алеррандро: мне кажется, я очень умный нападающий
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Бразильский форвард ЦСКА Алеррандро, перешедший в московский клуб из «Ред Булл Брагантино», рассказал о своих игровых качествах.

«Мне кажется, я очень умный нападающий. Я не просто статичный форвард, который отходит назад, чтобы получить мяч в ноги. Много двигаюсь по полю. Не только забиваю голы, но и отдаю голевые. Мне нравится выводить партнёров один на один. Думаю, что благодаря своим сильным качествам идеально впишусь в команду», — поделился Алеррандро в интервью клубному каналу CSKA TV.

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с бразильским нападающим «Ред Булл Брагантино» Алеррандро. Контракт форварда с красно-синими рассчитан на три года и предусматривает опцию продления на сезон. По данным Transfermarkt, армейцы заплатили за трансфер € 4.2 млн.

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