Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус стал совладельцем «Алверки» из второго дивизиона Португалии — Record

Винисиус стал совладельцем «Алверки» из второго дивизиона Португалии — Record
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал совладельцем «Алверки» из второго по силе футбольного дивизиона Португалии. Об этом сообщает Record.

Ранее предприниматель Рикарду Висинтин объявил о продаже своей доли в португальском клубе, которая, по информации источника, перейдёт испанским и бразильским инвесторам, включая Винисиуса. Также сообщается, что выкуп доли бизнесмена составит € 10 млн.

После 22 сыгранных матчей «Алверка» располагается на второй строчке в турнирной таблице второго по силе дивизиона Португалии и находится в зоне выхода в высший дивизион страны.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 31 встречу во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме
Винисиус близок к продлению контракта с «Реалом» до 2030 года — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android