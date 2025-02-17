Алеррандро: никогда не общались с Мойзесом, но сблизились, пока шли переговоры

Бразильский форвард Алеррандро рассказал, какое влияние на его переход в ЦСКА оказал защитник армейцев Мойзес Барбоза.

«ЦСКА — очень большой клуб, известный во всём мире. Я разговаривал с Мойзесом, он многое мне рассказал. Знаю, по какой схеме играет команда. Поэтому уверен, что идеально впишусь в команду. Очень хочу приступить к работе.

Мы с Мойзесом раньше никогда не общались, но начали переписываться, пока шли переговоры. В итоге мы так сблизились, как будто мы давние друзья. Он дал много полезных советов, поэтому я очень хочу наконец с ним увидеться.

Мойзес стал дополнительным стимулом в моём переходе, потому что, переходя в другую страну ты сталкиваешься с незнакомой культурой, языком. климатом. Это нелегко. Но когда в команде есть твой соотечественник, который готов помочь — это замечательно. Ты больше можешь ни о чём не переживать», — заявил Алеррандро в интервью клубному каналу CSKA TV.

Бразилец Алеррандро перебрался в ЦСКА из «Ред Булл Брагантино» и подписал с красно-синими трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на год. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 4.2 млн. Его соотечественник Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2023 года. Защитник перешёл в стан армейцев из «Интернасьонала».