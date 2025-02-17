Сергей Юран: у «Краснодара» сбалансированная команда, зачем им лишь бы кого-то брать?

Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал работу «Краснодара» на трансферном рынке этой зимой.

«У «Краснодара» сбалансированная команда, зачем им лишь бы кого-то брать? Думаю, что подписывать игрока ради галочки точно не стоит. В коллективе важна правильная атмосфера, а новый игрок – это своего рода риск. У «Краснодара» на всех позициях собраны сильные футболисты, и они дают результат», – приводит слова Юрана «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый.