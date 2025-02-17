Алеррандро: знаю, что Вагнер Лав оставил в ЦСКА заметный след. Надеюсь, получится и у меня

Нападающий московского ЦСКА Алеррандро рассказал, что знает об истории бразильских форвардов в армейском клубе. Сегодня, 17 февраля, красно-синие объявили о трансфере Алеррандро.

«Я получал много сообщений от болельщиков. Они меня мотивировали и поддерживали. Знаю о большой истории бразильцев в ЦСКА, особенно среди нападающих. Знаю о том, что Вагнер Лав здесь оставил свой след.

Надеюсь, что и мне это удастся благодаря моим выступлениям и голам», — поделился Алеррандро в интервью клубному каналу CSKA TV.

В сезоне-2024 Алеррандро на правах аренды играл за «Виторию», в которой в 34 матчах отметился 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.